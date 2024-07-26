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TCG Anadolu ve TCG Kumkale yola çıkıyor! Katar yolculuğu başlıyor

TCG Anadolu ve TCG Kumkale yola çıkıyor! Katar yolculuğu başlıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.07.2024 12:09
Son dakika haberleri... TCG Anadolu ve TCG Kumkale Muğla'dan Katar’a doğru yola çıkıyor. A Haber muhabiri Vural Efecik o noktadan sen gelişmeleri canlı yayında anlattı.
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TCG Anadolu ve TCG Kumkale yola çıkıyor! Katar yolculuğu başlıyor
TCG Anadolu ve TCG Kumkale yola çıkıyor! Katar yolculuğu başlıyor
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