TCG Anadolu ve TCG Kumkale yola çıkıyor! Katar yolculuğu başlıyor

Son dakika haberleri... TCG Anadolu ve TCG Kumkale Muğla'dan Katar’a doğru yola çıkıyor. A Haber muhabiri Vural Efecik o noktadan sen gelişmeleri canlı yayında anlattı.

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