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TCG Anadolu Çin basınında: Türk donanmasının gücü artıyor

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Giriş: 05.05.2023 09:35
Türkiye'nin amiral gemisi TCG Anadolu bu kez Çin basınında manşetlere taşındı. "Türkiye dünyada yerli uçak gemisine sahip birkaç ülkeden biri haline geldi" denildi.
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