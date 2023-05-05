TCG Anadolu Çin basınında: Türk donanmasının gücü artıyor

Türkiye'nin amiral gemisi TCG Anadolu bu kez Çin basınında manşetlere taşındı. "Türkiye dünyada yerli uçak gemisine sahip birkaç ülkeden biri haline geldi" denildi.

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