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TBMM’ye uzanan dolandırıcılık! Yalancı şahitlik teklifi iddiası

TBMM’ye uzanan dolandırıcılık! Yalancı şahitlik teklifi iddiası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.05.2025 09:17
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili danışmanlarına kadar uzanan milyonlarca liralık dolandırıcılık iddiasında yeni gelişmeler var. Çevresinden yaklaşık 100 milyon lira toplayan yerel medya patronu çift iddialara göre borcunu ödemeyi vaat etmişti. Ancak bazı mağdurları "tefecilikle" suçlamayı buna şart koşunca protokol bozuldu.
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TBMM’ye uzanan dolandırıcılık! Yalancı şahitlik teklifi iddiası
TBMM’ye uzanan dolandırıcılık!
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