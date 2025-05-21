TBMM’ye uzanan dolandırıcılık! Yalancı şahitlik teklifi iddiası

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili danışmanlarına kadar uzanan milyonlarca liralık dolandırıcılık iddiasında yeni gelişmeler var. Çevresinden yaklaşık 100 milyon lira toplayan yerel medya patronu çift iddialara göre borcunu ödemeyi vaat etmişti. Ancak bazı mağdurları "tefecilikle" suçlamayı buna şart koşunca protokol bozuldu.

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