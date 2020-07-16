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TBMM'den gökyüzüne balonlar bırakıldı! Kahraman 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir anısına...

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Giriş: 16.07.2020 02:42
Güncelleme:16.07.2020 02:55
15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında gösterdiği kahramanlık sonrası FETÖ'cüler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir, şehadetinin 4. yıl dönümünde TBMM anıtı önünde anıldı. Şehit Halisdemir için TBMM anıtı önüne gelen milli sporcular gece saat 02.16'da şehit Ömer Halisdemir anısına gökyüzüne kırmızı- beyaz balonları bıraktı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şehitlerimiz ve Ömer Halisdemir'in anısına bir konuşma gerçekleştirdi.
TBMM'den gökyüzüne balonlar bırakıldı! Kahraman 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir anısına...
TBMM'den gökyüzüne balonlar bırakıldı! Kahraman 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir anısına...
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