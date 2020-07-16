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TBMM'den gökyüzüne balonlar bırakıldı! Kahraman 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir anısına...
15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında gösterdiği kahramanlık sonrası FETÖ'cüler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir, şehadetinin 4. yıl dönümünde TBMM anıtı önünde anıldı. Şehit Halisdemir için TBMM anıtı önüne gelen milli sporcular gece saat 02.16'da şehit Ömer Halisdemir anısına gökyüzüne kırmızı- beyaz balonları bıraktı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şehitlerimiz ve Ömer Halisdemir'in anısına bir konuşma gerçekleştirdi.