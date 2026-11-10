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Araçtan indirmeye çalıştığı kadını darbetti
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Araçtan indirmeye çalıştığı kadını darbetti

Sultangazi'de sürücü, araçtan indirmeye çalıştığı kadını darbetti. Yaşanan şiddet anları, başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

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