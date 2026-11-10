Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 İklim Zirvesi'nde 2. gün: Başkan Erdoğan yarın katılıyor

Geçtiğimiz aylarda NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Türkiye, bir kez daha dev bir uluslararası organizasyonun merkezi oldu. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), ikinci gününde Antalya'da yoğun bir katılımla devam ediyor. 6 kıtadan 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluşun lider düzeyinde temsil edildiği dev zirvede, iklim krizinden enerji güvenliğine kadar kritik başlıklar masaya yatırılıyor. Zirvedeki son gelişmeleri ve alınan üst düzey güvenlik önlemlerini canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Abdullah Ünver, Dünya Liderleri Zirvesi'nin yarın başlayacağını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da COP31 Zirvesi'ne katılacağını bildirdi.