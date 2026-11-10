Kredi kartı kullanan milyonlara yıl sonu uyarısı: Biriken puanlar silinebilir mi?

Yıl sonu yaklaşırken kredi kartı, market, mağaza ve akaryakıt harcamalarından biriken sadakat puanlarıyla ilgili milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren önemli bir detay gündeme geldi. Bankalar ve firmalar tarafından gönderilen "Puanlarınızı 31 Aralık'a kadar kullanın, aksi halde silinecek" mesajları tüketicilerde endişe yaratırken, konunun hukuki boyutunu A Haber canlı yayınında Avukat Yunus Emre Çakıroğlu anlattı. Muhabir Mustafa Kadir Mercan'ın sorularını yanıtlayan Çakıroğlu, sözleşmede açık bir bilgilendirme yoksa bu puanların keyfi olarak silinemeyeceğini belirterek, haksız yere puanı silinen vatandaşların hakem heyetlerine başvurarak maddi karşılığını geri alabileceğini vurguladı.