İkizini kaybeden Miraç bebek 6,5 kiloyken hayata tutundu! Babasının tek hayali yürek burktu

Osmaniye'de yaşayan Orhan Kurt'un ikiz oğullarına, doğumlarından yaklaşık bir ay sonra PFIC olarak bilinen doğuştan karaciğer hastalığı teşhisi konuldu. Aileye nakil için bebeklerin 10 kilograma ulaşması gerektiği söylenirken, ikizlerden biri nakil olamadan hayatını kaybetti. Antalya'da tedavi altına alınan 1 yıl 10 aylık Miraç Kurt ise henüz 6,5 kilogram ağırlığındayken dayısından alınan karaciğerle yaşama tutundu. Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, 10 kilogramın altındaki bebeklere de başarılı şekilde karaciğer nakli yapılabildiğini belirterek ailelere önemli uyarılarda bulundu. Oğlunun sağlık durumunun iyiye gitmesiyle yeniden umutlanan baba Orhan Kurt ise “Birini kaybettik ama diğer oğlum hayata tutundu” diyerek yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Oğluyla kurduğu hayalleri paylaşan acılı baba, “İlk olarak beraber top oynamak istiyorum. Ona bisiklet sürmeyi öğretmek istiyorum” sözleriyle duygulandırdı.