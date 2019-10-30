TBMM'den ABD'ye karşı ortak "Tasarı" tepkisi!

ABD'nin Türkiye karşıtı tasarılarına karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ortak bildiri yayınlandı. Bildiride kararın esefle kınandığının altı çizildi ve reddedildi. Başkan Erdoğan grup toplantısında yaptığı açıklamada çalışma yapıldığına dair sinyaller vermişti.