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TBMM’de arbede! CHP’li Başarır kolonya şişesi fırlattı

TBMM’de arbede! CHP’li Başarır kolonya şişesi fırlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.03.2025 16:26
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma Genel Kurul’u karıştırdı. AK Partililer ile CHP'liler karşı karşıya geldi. Tansiyonun yükseldiği anlarda CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Partili milletvekillerinin üzerine kolonya şişesi fırlattı. Arbede çıktı. İşte sonrasında yaşananlar.
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TBMM’de arbede! CHP’li Başarır kolonya şişesi fırlattı
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