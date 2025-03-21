21 Mart 2025, Cuma
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TBMM’de arbede! CHP’li Başarır kolonya şişesi fırlattı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma Genel Kurul’u karıştırdı. AK Partililer ile CHP'liler karşı karşıya geldi. Tansiyonun yükseldiği anlarda CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Partili milletvekillerinin üzerine kolonya şişesi fırlattı. Arbede çıktı. İşte sonrasında yaşananlar.