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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz A Haber'de: Enflasyon düşüş trendine girdi

A Haber
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Giriş: 19.05.2023 12:15
Güncelleme:19.05.2023 12:15
Son dakika haberi... TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Yılmaz, "Seçim öncesi verilen vaatleri hayata geçireceğiz." dedi. Enflasyonun düşüş trendine girdiğini belirten Yılmaz, "Ekonomide büyüme ve disiplinden taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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