18 Ocak 2023, Çarşamba
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TBMM Hazırlık Komisyonu savunma istedi! CHP’li Ali Mahi Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıkları kaldırılacak mı?
TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yazılı savunmalarını vermek üzere tebligat gönderdi. Detayları Ankara'dan A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.