18 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TBMM Hazırlık Komisyonu savunma istedi! CHP’li Ali Mahi Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıkları kaldırılacak mı?

TBMM Hazırlık Komisyonu savunma istedi! CHP’li Ali Mahi Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıkları kaldırılacak mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2023 12:16
TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yazılı savunmalarını vermek üzere tebligat gönderdi. Detayları Ankara'dan A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dokunulmazlıkları kaldırılacak mı?
Dokunulmazlıkları kaldırılacak mı?
Ali Babacan çark etti!
Ali Babacan çark etti!
Namaz Dağı’nda petrol kokusu! A Haber olay yerinde
Namaz Dağı'nda petrol kokusu! A Haber olay yerinde
Bakan Çavuşoğlu ABD’ye gitti!
Bakan Çavuşoğlu ABD’ye gitti!
Lodos baş ağrısı yapar mı?
Lodos baş ağrısı yapar mı?
FETÖ firarisi tavan arasında yakalandı!
FETÖ firarisi tavan arasında yakalandı!
Bedelli askerlik yerleri açıklandı!
Bedelli askerlik yerleri açıklandı!
Seçim 14 Mayıs Pazar günü mü?
Seçim 14 Mayıs Pazar günü mü?
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışı gerçekleşecek mi?
ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı gerçekleşecek mi?
Başkan Erdoğan’dan 23 talimatı! Müjdeler geliyor
Başkan Erdoğan'dan 23 talimatı! Müjdeler geliyor
The Economist’ten seçim analizi
The Economist’ten seçim analizi
Daha Fazla Video Göster