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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa turu

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Giriş: 03.10.2023 13:53
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş MHP ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş “Bir takvim vermek zor ama zemini ve yöntemi doğru tartıştığımız zaman sonuç alabileceğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
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