17 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Komisyon titiz bir çalışma yürütüyor, henüz rapor yok
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Komisyon titiz bir çalışma yürütüyor, henüz rapor yok

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Komisyon titiz bir çalışma yürütüyor, henüz rapor yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2025 18:44
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarını sürdürürken bugün komisyon üyesi bir heyet ile birlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Diyarbakır'ı ziyaret etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulunarak, "Komisyon titiz bir çalışma yürütüyor. Şuan komisyonun hazırladığı bir rapor yok." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Komisyon titiz bir çalışma yürütüyor, henüz rapor yok
Komisyon titiz bir çalışma yürütüyor, henüz rapor yok
"Komisyon titiz bir çalışma yürütüyor, henüz rapor yok"
Gazze sınırında şu an neler yaşanıyor?
Gazze sınırında şu an neler yaşanıyor?
Bakan Hakan Fidan’dan net Gazze mesajı!
Bakan Hakan Fidan'dan net Gazze mesajı!
AFAD’dan depreme karşı önlem paketi!
AFAD'dan depreme karşı önlem paketi!
Savaşların seyrini değiştiren milli mühimmatlar!
Savaşların seyrini değiştiren milli mühimmatlar!
Dünyada Sıfır Atık mümkün mü?
Dünyada Sıfır Atık mümkün mü?
İki yıllık bombardımanın en ağır tablosu
İki yıllık bombardımanın en ağır tablosu
Nuri Pakdil’in Kudüs sevdası
Nuri Pakdil'in Kudüs sevdası
İşte Yamtar bomba yükleme aracı!
İşte Yamtar bomba yükleme aracı!
İşte milli gemi projesinin korvetleri
İşte milli gemi projesinin korvetleri
CHP’de mutlak butlan çatlağı!
CHP’de mutlak butlan çatlağı!
2,5 saatlik telefon diplomasisi!
2,5 saatlik telefon diplomasisi!
Daha Fazla Video Göster