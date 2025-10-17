TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Komisyon titiz bir çalışma yürütüyor, henüz rapor yok

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarını sürdürürken bugün komisyon üyesi bir heyet ile birlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Diyarbakır'ı ziyaret etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulunarak, "Komisyon titiz bir çalışma yürütüyor. Şuan komisyonun hazırladığı bir rapor yok." dedi.

