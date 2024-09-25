25 Eylül 2024, Çarşamba
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: BRICS üyeliği gücümüzü artırır
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Rusya Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada küresel denklemin barış üzerine kurulması gerektiğini vurgularken "Rusya'nın içinde olmadığı hiçbir barış müzakeresi ilerleyemez" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin BRICS üyeliği ihtimali de yorumlayan Kurtulmuş, bu durumun Türkiye'nin gücünü arttıracağını belirtti.