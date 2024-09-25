TBMM Başkanı Kurtulmuş: BRICS üyeliği gücümüzü artırır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Rusya Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada küresel denklemin barış üzerine kurulması gerektiğini vurgularken "Rusya'nın içinde olmadığı hiçbir barış müzakeresi ilerleyemez" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin BRICS üyeliği ihtimali de yorumlayan Kurtulmuş, bu durumun Türkiye'nin gücünü arttıracağını belirtti.

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