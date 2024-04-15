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TBMM 1,5 aylık aranın ardından çalışmaya başlıyor! Gündemde hangi başlıklar olacak?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 15.04.2024 09:14
Güncelleme:15.04.2024 09:29
Seçimler ve 9 günlük bayram tatili bitti. Ankara'yı seçimsiz dönemde yoğun bir mesai bekliyor. Enerji kanunu ile ilgili önemli adımlar atılacak. Çarşamba günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı’na katılacak, MHP MYK bugün toplanacak. Ankara'nın gündeminde yer alan önemli başlıkları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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