15 Nisan 2024, Pazartesi
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TBMM 1,5 aylık aranın ardından çalışmaya başlıyor! Gündemde hangi başlıklar olacak?
Seçimler ve 9 günlük bayram tatili bitti. Ankara'yı seçimsiz dönemde yoğun bir mesai bekliyor. Enerji kanunu ile ilgili önemli adımlar atılacak. Çarşamba günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı’na katılacak, MHP MYK bugün toplanacak. Ankara'nın gündeminde yer alan önemli başlıkları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.