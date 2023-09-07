Tarsus’da depremzede yardımları satıldı! Vicdanları sızlatan bir durum

Türkiye şu anda Tarsus Belediyesinde yaşanan skandalı konuşuyor. Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinden meydana gelen depremler sonrası yurt dışında toplanan ve AFAD tarafından Tarsus Belediyesi'ne teslim edilen yardımlar satışa çıkarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'ın konuğu olan Tarsus Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman Altunsuyu değerlendirdi.

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