Tarımın nabzı Turkuvaz Medya Grubu'nda attı! Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu: Gıdaya online takip sistemi geliyor

Türkiye'de tarımın geleceği Turkuvaz Medya Grubu'nda düzenlenen 'Türkiye Tarım Zirvesi'nde ele alındı. Önemli konuların masaya yatırıldığı etkinlik Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleşti. Bakan Yumaklı konuşmasında gıdayla ilgili hangi türde olursa olsun halkımızın eş zamanlı görebileceği bir sistemi uygulamaya koyacaklarını, online olarak herkesin rahat bir şekilde takip edebileceği bir sistem geliştirdiklerini söyledi.