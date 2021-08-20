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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: İzmir'deki yangın...

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Giriş: 20.08.2021 21:57
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Gaziemir Balıklıova mevkiindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından, yaptığı paylaşımda, "Bugün başlayan İzmir Gaziemir Balıklıova mevkiindeki yangına ekiplerimiz, 1 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 2 dozer ile müdahale etti. Sahadaki arkadaşlarımızın yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

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