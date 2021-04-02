Tarihte bir ilk! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlardan “Rüzgar Alayı”na ziyaret!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Gökçeada’yı ziyaret ederek, “Rüzgar Alayı” olarak bilinen komando birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Ziyaret, ada tarihinde Milli Savunma Bakanı ve TSK Komuta Kademesinin adaya birlikte yaptığı ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Gökçeada'ya geldi.





Gökçeada Havalimanı'nda 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Kaymakam Serhat Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve Komutanlar, daha sonra 5. Komando Alay Komutanlığına geçti.

"Rüzgar Alayı" olarak bilinen komutanlıkta inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar, faaliyetlere ilişkin bilgi alarak, talimatlar verdi.





Bakan Akar ve komutanların ziyareti, Gökçeada tarihinde Milli Savunma Bakanı ve TSK Komuta Kademesi tarafından yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.



