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Tanju Özcan CHP’den ihraç edilecek mi? CHP Yüksek Disiplin Kurulu Tanju Özcan için toplanıyor

A Haber
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Giriş: 22.08.2022 12:23
Tepki çeken açıklamalarıyla sürekli gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 13 Haziran'da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Bugün toplanacak CHP Disiplin Kurulu Özcan hakkında son kararı verecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
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