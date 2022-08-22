22 Ağustos 2022, Pazartesi
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Tanju Özcan CHP’den ihraç edilecek mi? CHP Yüksek Disiplin Kurulu Tanju Özcan için toplanıyor
Tepki çeken açıklamalarıyla sürekli gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 13 Haziran'da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Bugün toplanacak CHP Disiplin Kurulu Özcan hakkında son kararı verecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.