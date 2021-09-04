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Tamer’in cenaze törenindeki açıklamalarına tepki: Bir sanatçı için yüz karası bir açıklama

A Haber
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Giriş: 04.09.2021 09:18
Usta sanatçı Ferhan Sensoy için Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen veda törenine katılan oyuncu Cihat Tamer'in skandal ifadelerine tepkiler sürüyor. "70 yıldır ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ama ona rağmen inadına tiyatro yapıyoruz" diyen Tamer'in sözlerine vatandaşın ardından AK Parti'den de tepkiler yükseldi.
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