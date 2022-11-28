28 Kasım 2022, Pazartesi
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Taksim'deki terör saldırısı: Terörist Albashir'in firari suç ortağı Bilal Hassan’ın YPG kimliği ortaya çıktı
Taksim'de 6 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası kaçan Bilal Elhac Maoas adlı teröristin PYD/YPG terör örgütü adına Suriye'de faaliyet gösterirken çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı. Bilal Elhac Maoas'ın 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısını organize ettiği ve patlayıcıyı temin ederek kadın terörist Ahlam Albashır'a verdiği belirtiliyor. Bilal Elhac Maoas'ın saldırı sonrası yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.