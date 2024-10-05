05 Ekim 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Tahran sokaklarına asıldı! Dikkat çeken pankart

Tahran sokaklarına asıldı! Dikkat çeken pankart

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.10.2024 13:49
İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürdüğü saldırının ardından İran dini lideri Ayetullah Hamaney, İsrail'e meydan okudu. Hamaney Rus yapımı keskin nişancı tüfeği ile hutbe verdi. Sokaklar asılan ve Netanyahu’nun fotoğrafının yer aldığı pankart dikkat çekti. A Haber muhabiri Ekber Karabağ son gelişmeleri Tahran'dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tahran sokaklarına asıldı!
Tahran sokaklarına asıldı!
Oruç Reis Somali için İstanbul Boğazı’ndan geçiyor!
Oruç Reis Somali için İstanbul Boğazı'ndan geçiyor!
Canlı yayında Beyrut katliamı!
Canlı yayında Beyrut katliamı!
Yargının kararına saygı duyuyoruz
"Yargının kararına saygı duyuyoruz"
İsrail’in hedefi bölgesel savaş: 11 Ekim’e dikkat
İsrail’in hedefi bölgesel savaş: 11 Ekim’e dikkat
Yerli ve milli silahlar TEKNOFEST’te!
Yerli ve milli silahlar TEKNOFEST’te!
Bombalar altında uçak seferi
Bombalar altında uçak seferi
Cami önünde mülteci nöbeti!
Cami önünde mülteci nöbeti!
TBMM İsrail tehdidi oturumu!
TBMM İsrail tehdidi oturumu!
Türkiye’den İdlib hamlesi!
Türkiye’den İdlib hamlesi!
A Haber ekipleri savaş hattında!
A Haber ekipleri savaş hattında!
İsrail karadan işgal yapamaz
"İsrail karadan işgal yapamaz"
Daha Fazla Video Göster