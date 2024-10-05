05 Ekim 2024, Cumartesi
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Tahran sokaklarına asıldı! Dikkat çeken pankart
İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürdüğü saldırının ardından İran dini lideri Ayetullah Hamaney, İsrail'e meydan okudu. Hamaney Rus yapımı keskin nişancı tüfeği ile hutbe verdi. Sokaklar asılan ve Netanyahu’nun fotoğrafının yer aldığı pankart dikkat çekti. A Haber muhabiri Ekber Karabağ son gelişmeleri Tahran'dan aktardı.