’Tahıl Merkezi’ model olabilir mi?

Rusya ile savaşta olan Ukrayna’dan çıkarılamayan milyonlarca ton tahılın güvenli sevkiyatı için İstanbul’da kurulan koordinasyon üssü açıldı. Burada konuşan Bakan Akar, “Merkezde ticari gemilerin kaydı ve takibi yapılacak. Çalışmalar, enerji krizi ve diğer bazı sorunların çözümüne de model olabilir” diye konuştu. Detayları A Haber canlı yayına konuk olan Altınbaş Üniversitesi'den Dr. Eray Güçlüer aktardık.