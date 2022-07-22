Tahıl krizini Türkiye bitirdi! İstanbul'da tarihi anlaşma

Tahıl anlaşmasına imza bugün İstanbul'da bulunan Dolmabahçe Sarayı’nda Rusya ve Ukrayna arasında atılacak. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres katılacak. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber ekiplerinden Elif Saatçıoğlu’nun konuğu olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.

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