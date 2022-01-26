26 Ocak 2022, Çarşamba
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TAG Otoyolu'nun Gaziantep yönü kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep yönü kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Öte yandan Osmaniye-Gaziantep kara yolu Bahçe ilçesinden itibaren Gaziantep yönünde ulaşıma kapatıldı.