29 Temmuz 2022, Cuma
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TAG Otoyolu'nda atık kabusu! A Haber o bölgede
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ulaşım durdu. Bölgeye atık su tesisindeki arızanın giderilmesi ve yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı. O noktadan son detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.