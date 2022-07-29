TAG Otoyolu'nda atık kabusu! A Haber o bölgede

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ulaşım durdu. Bölgeye atık su tesisindeki arızanın giderilmesi ve yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı. O noktadan son detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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