29 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TAG Otoyolu'nda atık kabusu! A Haber o bölgede

TAG Otoyolu'nda atık kabusu! A Haber o bölgede

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.07.2022 10:36
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ulaşım durdu. Bölgeye atık su tesisindeki arızanın giderilmesi ve yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı. O noktadan son detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2023 seçimleri için 3 ayaklı strateji!
2023 seçimleri için 3 ayaklı strateji!
A Haber olay yerinde!
A Haber olay yerinde!
Pazartesi müjde geliyor!
Pazartesi müjde geliyor!
170 km boru hattında 40 km aşıldı
170 km boru hattında 40 km aşıldı
A Haber gündeme getirdi İBB yolu yaptı!
A Haber gündeme getirdi İBB yolu yaptı!
Dev projede sona doğru!
Dev projede sona doğru!
Rakamlarla uyuşturucu cevabı
Rakamlarla uyuşturucu cevabı
TAG Otoyolu’nda ulaşım durdu!
TAG Otoyolu’nda ulaşım durdu!
Karar açıklandı! 27 bin kişi alınacak
Karar açıklandı! 27 bin kişi alınacak
Astsubay Çavuş Şimşek şehit oldu
Astsubay Çavuş Şimşek şehit oldu
Çok yakında duyuracağız
"Çok yakında duyuracağız"
Burada 26 Türk kahramanı yatıyor
Burada 26 Türk kahramanı yatıyor
Daha Fazla Video Göster