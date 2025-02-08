Tadamon katliamı: Bu mahallede her yer kemik dolu!

Suriye iç savaşının en karanlık dönemlerinden birine ait korkunç bir katliam alanı, 2013 yılında Şam’ın güneyindeki Tadamon Mahallesi'nde yaşandı. Beşşar Esed rejiminin, 41 sivili topluca infaz ederek öldürüp, cesetlerini bir çukura attığı bölge, 2022'de kayıtlara ‘Tadamon Katliamı’ olarak geçti. O günden bu yana devam eden arama tarama çalışmalarının bir parçası olarak, A Haber Yayın Koordinatörü Orhan Salı ve A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, katliamın gerçekleştirildiği alanı ziyaret etti. Görüntülerde, sivillerin ölümünden sonra çukura atıldıkları alanda etrafa saçılmış insan kemikleri dikkat çekerken, inşaat halindeki metruk binada çöp yığınları ve molozlar birikmiş durumda. Alanda yapılan incelemelerde, 20 metre mesafedeki başka metruk binalarda da insan kemikleri tespit edildi. Orhan Salı, "Şu an toplu bir mezarın içindeyiz. Her yerde insan kemikleri bulunuyor." açıklamasında bulunurken, Mehmet Geçgel, "Bu binaların giriş katları mezarlarla dolu. 20 farklı noktada kemikler tespit ettim. Bir binada bebek bezinin yanında bir bebeğe ait kemikler buldum. Çocuklara ait ve yetişkinlere ait kemikler dört bir yanı sarmış durumda. Burada yaşanana katliam demek az olur." ifadelerini kullandı. Bu korkunç katliam, Suriye’deki insanlık dramını bir kez daha gözler önüne seriyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN