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02.10.2019
Suudi dublörün cinayet günü planı! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu mu? |Video
Bir yıl önce bugün girdiği Suudi Arabitastan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkamaya gazeteci Cemal Kaşıkçı katliamının 1.yıldönümü... A Haber ekibi, Kaşıkcı cinayetinin ardından olayın peşine düşmüştü. Ekibimiz, Cemal Kaşıkçı'nın kılığına giren Suudi dublörü taşıyan taksiciye ulaşmıştı. İşte o taksicinin anlattıkları... Öte yandan Kaşıkçı'nın cansız bedenine ne olduğu ise halen sırını koruyor!
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