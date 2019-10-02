02 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
02.10.2019

Suudi dublörün cinayet günü planı! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu mu? |Video

Bir yıl önce bugün girdiği Suudi Arabitastan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkamaya gazeteci Cemal Kaşıkçı katliamının 1.yıldönümü... A Haber ekibi, Kaşıkcı cinayetinin ardından olayın peşine düşmüştü. Ekibimiz, Cemal Kaşıkçı'nın kılığına giren Suudi dublörü taşıyan taksiciye ulaşmıştı. İşte o taksicinin anlattıkları... Öte yandan Kaşıkçı'nın cansız bedenine ne olduğu ise halen sırını koruyor!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Cemal Kaşıkçı cinayetinde sır dolu 17 saat!
Cemal Kaşıkçı cinayetinde sır dolu 17 saat!
Metrobüs Bahattin tiyatro muydu?
Metrobüs Bahattin tiyatro muydu?
Cemal Kaşıkçı neden ve nasıl öldürüldü?
Cemal Kaşıkçı neden ve nasıl öldürüldü?
İşte PKK/PYD’li teröristlerin kirli oyunu!
İşte PKK/PYD’li teröristlerin kirli oyunu!
Bakan Akar'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı
Bakan Akar'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 50+1 açıklaması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 50+1 açıklaması
İstanbul Valiliği’nden Çapa Diş Hekimliği binasına tahliye kararı
İstanbul Valiliği’nden Çapa Diş Hekimliği binasına tahliye kararı
Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasıyla ilgili flaş karar
Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasıyla ilgili flaş karar
Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz
Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz
Deprem gibi hayati meseleler siyaset üstüdür
"Deprem gibi hayati meseleler siyaset üstüdür"
Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili flaş çıkış
Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili flaş çıkış
Başkan Erdoğan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
Başkan Erdoğan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
Daha Fazla Video Göster