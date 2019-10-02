Suudi dublörün cinayet günü planı! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu mu? |Video

Bir yıl önce bugün girdiği Suudi Arabitastan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkamaya gazeteci Cemal Kaşıkçı katliamının 1.yıldönümü... A Haber ekibi, Kaşıkcı cinayetinin ardından olayın peşine düşmüştü. Ekibimiz, Cemal Kaşıkçı'nın kılığına giren Suudi dublörü taşıyan taksiciye ulaşmıştı. İşte o taksicinin anlattıkları... Öte yandan Kaşıkçı'nın cansız bedenine ne olduğu ise halen sırını koruyor!