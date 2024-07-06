Şuşa'da tarihi zirve! Üçlü zirvede Kıbrıs konusu da ele alındı

Azerbaycan'ın Şuşa kenti; Ermeni işgalinden kurtulduktan sonra ilk kez kritik bir zirveye ev sahipliği yapacak. Türk devletleri teşkilatı gayri resmi zirvesi, Şuşa'da düzenleniyor. KKTC’de toplantıya gözlemci ülke sıfatıyla katılıyor.

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