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Suriye'ye kara harekatı ne zaman başlıyor? Artık an meselesi... A Haber muhabiri Suriye sınırındaki son durumu paylaştı

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Giriş: 27.11.2022 22:50
Suriye ve Irak'a düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı'nın ardından beklenen kara harekatının başlamasına artık günler kaldığı belirtilirken, A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun Suriye sınırındaki son gelişmeleri aktardı. Kurşun, sınır bölgesine ilişkin "Birlikler buraya gelmeye başladı. Ufak tefek takviyeler yapılıyor." ifadelerini kullanırken Türk askerinin hedefinde olan 3 bölgeyi de açıkladı. İşte detaylar...
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