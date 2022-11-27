Suriye'ye kara harekatı ne zaman başlıyor? Artık an meselesi... A Haber muhabiri Suriye sınırındaki son durumu paylaştı

Suriye ve Irak'a düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı'nın ardından beklenen kara harekatının başlamasına artık günler kaldığı belirtilirken, A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun Suriye sınırındaki son gelişmeleri aktardı. Kurşun, sınır bölgesine ilişkin "Birlikler buraya gelmeye başladı. Ufak tefek takviyeler yapılıyor." ifadelerini kullanırken Türk askerinin hedefinde olan 3 bölgeyi de açıkladı. İşte detaylar...