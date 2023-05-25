Suriye'ye gönüllü dönüş projesi! 240 bin konut yapılıyor

Suriye'nin kuzeyine 240 bin konut yapılıyor. Konutların tamamlanmasıyla bir milyon Suriyeli ülkesine dönecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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