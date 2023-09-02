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Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor? ABD Suriye'de ne yapmak istiyor?

A Haber
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Giriş: 02.09.2023 13:02
PKK/YPG işgali altında bulunan Suriye'nin Deyrizor ilinde Arap aşiretleri, terör örgütünün zulmüne başkaldırdı. Çatışmaların sürdüğü bölgede çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirdi. Irak'taki Arap aşiretleri de ayaklanmaya katıldıklarını duyurdu. Camilerden de terör örgütü PKK/YPG’ye karşı cihat çağrısı yapıldı. Peki Arap aşiretleri bölgeden neden ayaklandı? Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor? ABD Suriye'de ne yapmak istiyor? Irak-Suriye sınırına askeri yığınak yapan ABD'nin amacı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazetesi Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.
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