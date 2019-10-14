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14.10.2019

Suriyeli aşiretlerden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki aşiretlerden Türkiye'ye tam destek geldi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan aşiret liderleri Barış Pınarı Harekatı için Türkiye'ye her türlü desteği verdiklerini açıklayarak "Allah Türkiye'den razı olsun. Türkiye'nin bu operasyonlarda başarılı olması için dua ediyoruz" dedi.

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