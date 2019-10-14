BİZE ULAŞIN
14.10.2019
Suriyeli aşiretlerden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki aşiretlerden Türkiye'ye tam destek geldi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan aşiret liderleri Barış Pınarı Harekatı için Türkiye'ye her türlü desteği verdiklerini açıklayarak "Allah Türkiye'den razı olsun. Türkiye'nin bu operasyonlarda başarılı olması için dua ediyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.