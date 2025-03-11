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Suriye’de harita yeniden şekillendi! YPG/PKK Ahmed Şara’ya boyun eğdi

Suriye’de harita yeniden şekillendi! YPG/PKK Ahmed Şara’ya boyun eğdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.03.2025 08:38
Suriye'de tarihi bir gelişme yaşandı. Ülke topraklarının yaklaşık üçte birini işgal eden YPG, teslim olup Şam yönetimi ile el sıkıştı. Peki Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve YPG elebaşı Mazlum Abdi Şahin'in imza attığı o anlaşmanın maddeleri neler? İşte tüm detaylar…

Suriye'de yeni hükümet ülke genelinde çoğu bölgede kontrolü sağladı. Ancak YPG/PKK kontrolündeki bölgelerde çatışmalar yaşanıyor, silahlı gruplar teslim olmuyordu.

Köşeye sıkışan PKK, elebaşı Öcalan'dan gelen çağrı sonrası silah bırakacağını açıklamıştı. Benzer bir gelişme Suriye'de de yaşandı. Suriye hükümeti, YPG'nin merkezi yönetime entegre edilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

SURİYE'DE YENİ DÖNEMİN ANLAŞMASI

1- Suriyelilerin siyasi sürece ve tüm devlet kurumlarına katılımı garanti altına alınması

2- Kürt toplumu Suriye devletinin yerli bir topluluğudur ve tüm anayasal hakları garanti altına alınması

3- Suriye'nin tüm topraklarında ateşkes

4- Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivil ve askeri kurumlar Suriye devletinin yönetimine entegre edilmesi

5- Yerlerinden edilmiş tüm Suriyelilerin kendi kasaba ve köylerine geri dönmelerinin sağlanması

6- Suriye devletinin Esad kalıntılarına ve güvenliğine yönelik tehdide karşı mücadelesini desteklemek

7- Suriye toplumunda ayrışma yaratmaya yönelik çağrıları ve nifak yayma girişimlerini reddediyoruz

8 - Yürütme Komiteleri, anlaşmanın en geç yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürecek

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Suriye’de harita yeniden şekillendi! YPG/PKK Ahmed Şara’ya boyun eğdi
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