Suriye’de 5 günde 57 terörist yok edildi! Kara harekatının habercisi mi?

Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetleri, 16 teröristi etkisiz hale getirdi. Suriye’de 5 günde 57 terörist yok edildi. Peki Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki operasyonlar neyin habercisi? Tel Rıfat ve Münbiç operasyonları kara harekatına dönüşür mü? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

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