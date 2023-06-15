15 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Suriye’de 5 günde 57 terörist yok edildi! Kara harekatının habercisi mi?

Suriye’de 5 günde 57 terörist yok edildi! Kara harekatının habercisi mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.06.2023 11:29
Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetleri, 16 teröristi etkisiz hale getirdi. Suriye’de 5 günde 57 terörist yok edildi. Peki Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki operasyonlar neyin habercisi? Tel Rıfat ve Münbiç operasyonları kara harekatına dönüşür mü? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
NATO savunma bakanları toplandı
NATO savunma bakanları toplandı
Otomotiv sektörü mercek altında
Otomotiv sektörü mercek altında
Kara harekatının habercisi mi?
Kara harekatının habercisi mi?
Halktan Bay Bay Kemal’e “Kırsal seçmen” tepkisi!
Halktan Bay Bay Kemal’e “Kırsal seçmen” tepkisi!
Öldüren botoksa operasyon!
Öldüren botoksa operasyon!
16 terörist etkisiz hale getirildi
16 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ankası-2023 tatbikatı!
Anadolu Ankası-2023 tatbikatı!
CHP’de TV’ye çıkmak yasaklandı
CHP’de TV'ye çıkmak yasaklandı
İYİ Parti’de 5 yılda 70 kurucu istifa etti!
İYİ Parti'de 5 yılda 70 kurucu istifa etti!
Suriye’de 16 terörist öldürüldü! İşte görüntüler
Suriye’de 16 terörist öldürüldü! İşte görüntüler
İYİ Parti’de istifalar partiyi karıştırdı!
İYİ Parti'de istifalar partiyi karıştırdı!
Ankara’da kritik İsveç toplantısı!
Ankara’da kritik İsveç toplantısı!
Daha Fazla Video Göster