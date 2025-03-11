Suriye ve YPG arasında 8 maddelik anlaşma! YPG’nin orduya katılımı nasıl olacak?

Suriye'de tarihi bir gelişme yaşandı. Ülke topraklarının yaklaşık üçte birini işgal eden terör örgütü YPG teslim olup Şam yönetimi ile el sıkıştı. Peki Suriye-SDG anlaşmasının detayları ne? Suriye-SDG anlaşması bölgeyi nasıl etkiler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.

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