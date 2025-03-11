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Suriye ve YPG arasında 8 maddelik anlaşma! YPG’nin orduya katılımı nasıl olacak?

Suriye ve YPG arasında 8 maddelik anlaşma! YPG'nin orduya katılımı nasıl olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.03.2025 10:59
Güncelleme:11.03.2025 11:07
Suriye'de tarihi bir gelişme yaşandı. Ülke topraklarının yaklaşık üçte birini işgal eden terör örgütü YPG teslim olup Şam yönetimi ile el sıkıştı. Peki Suriye-SDG anlaşmasının detayları ne? Suriye-SDG anlaşması bölgeyi nasıl etkiler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.
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Suriye ve YPG arasında 8 maddelik anlaşma! YPG’nin orduya katılımı nasıl olacak?
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