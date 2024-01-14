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Suriye ve Irak’ta kim hangi oyunun peşinde? Terör örgütü PKK yeniden mi canlandırılmak istiyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2024 17:46
Terörün kökünün kurutmak için atılan adımları bütün ülke farkında. Son zamanlarda terör örgütünün kökünün kurutulmaya yakın olduğuna dair bir gelişme vardı. Peki son zamanlarda bu terör örgütleri yeniden m, canlandırılmak isteniyor? Türkiye’yi kıskaca alma planına karşı Ankara’nın stratejisi ne? Detayları A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret aktardı.
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