27 Ekim 2021, Çarşamba
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Suriye ve Irak tezkeresi Meclis'ten geçti! HDP’li Pervin Buldan’ın zor anları! Karşı çıktığı tezkereye yanlışlıkla evet dedi
Suriye ve Irak'a asker gönderilmesine yönelik tezkere Meclis genel kurulunda kabul edildi. CHP ve HDP'nin karşı çıktığı tezkere, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oyları ile geçti. Oylama sırasında ilginç bir olay da yaşandı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yanlışlıkla "evet" oyu verdi. Yanındakiler müdahale etti ancak artık iş işten geçmişti.