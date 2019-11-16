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16.11.2019

Suriye sınırında son dakika gelişmesi

Kilis’in Elbeyli ilçesinin Suriye sınırındaki birliklere, tank, zırhlı araç ile personel sevk edildi. Kilis’e takviye amaçlı gönderilen, tank, zırhlı araç ile askeri personel Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye sınırında görev yapmak üzere sınır karakollarına gönderildi. Elbeyli ilçesinden geçen askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında sınır hattına geçiş yaptı.

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