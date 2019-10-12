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12.10.2019
Suriye Milli Ordusu mensubu bir asker, Öcalan posterini delik deşik etti
Türkiye'nin terör yuvalarını yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden operasyonlarda bugün öğle saatlerinde Resulayn merkezini ele geçiren Suriye Milli Ordusu, kent genelinde arama-tarama çalışmalarına başladı. PKK/YPG'li teröristler tarafında üs olarak kullanılan bir yere giren Suriye Milli Ordusu mensubu askeri, YPG paçavralarını ayaklarının altında ezerken terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın posterini silahıyla delik deşik etti.
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