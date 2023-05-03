Suriye ile normalleşme adımları! Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama! Tarih verdi

Suriye ile normalleşme sürecine dair açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bakanlar düzeyinde toplantı 10 Mayıs’ta olabilir.” ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca "Sığınmacıların insani bir şekilde dönmesi gerekiyor" dedi. Sudan'da yaşanan yoğun çatışmalar nedeniyle Türk elçiliği hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, başkent Hartum'daki Türk Büyükelçiliğinin geçici olarak Port Sudan'a taşınmasını düşündüklerini söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'daki anıt provokasyonunun ardından Türk hava sahasının Ermenistan uçaklarına kapatıldığını açıkladı.