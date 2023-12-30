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Süper Kupa Finali'ne yönelik provokasyon ve suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma! Adalet Bakanı Tunç duyurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 13:31
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı paylaşımda "Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
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