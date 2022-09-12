Sultan Vahdettin'e hakaret sonrası AK Parti'den CHP'ye İmamoğlu göndermesi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı Devleti ve Sultan Vahdettin'i hedef alan sözlerine bir destek de İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'dan geldi. Balyalı'nın desteğine yönelik konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İBB Meclisinde “Vahdettin Haindir.” diye bağıranlardan daha büyük hain yoktur" ifadelerini kullandı. Göksu, "İngiliz sevdalısı kimmiş diye uzaklarda aramayın, Kahraman Balıkçısında İngiliz Büyükelçiyle kim yemekte buluşup kadeh tokuşturduysa ona bakın" dedi.

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