Süleymaniye’de Talabani aşireti birbirine girdi! Türkiye yakın takipte

Irak'ın Süleymaniye kentinde Talabani aşireti birbirine girdi. KYB lideri Bafel Talabani, kuzeni Lahor Şeyh Cengi'yi silahlı baskınla gözaltına aldırdı. Şehirde 4 saat süren çatışma yaşandı. Çatışmalara ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de, Irak'ın Süleymaniye kentindeki gelişmeleri, ülkenin istikrarı, huzuru ve Türk vatandaşlarının can güvenliği açısından yakından takip ettiklerini ve bu konuda gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN