22 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Süleymaniye'de Talabani aşireti birbirine girdi! Türkiye yakın takipte
Süleymaniye’de Talabani aşireti birbirine girdi! Türkiye yakın takipte

Süleymaniye'de Talabani aşireti birbirine girdi! Türkiye yakın takipte

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2025 16:39
Irak'ın Süleymaniye kentinde Talabani aşireti birbirine girdi. KYB lideri Bafel Talabani, kuzeni Lahor Şeyh Cengi'yi silahlı baskınla gözaltına aldırdı. Şehirde 4 saat süren çatışma yaşandı. Çatışmalara ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de, Irak'ın Süleymaniye kentindeki gelişmeleri, ülkenin istikrarı, huzuru ve Türk vatandaşlarının can güvenliği açısından yakından takip ettiklerini ve bu konuda gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Süleymaniye’de Talabani aşireti birbirine girdi! Türkiye yakın takipte
Talabani aşireti birbirine girdi!
Talabani aşireti birbirine girdi!
Davet rahatsızlığı! Kılıçdaroğlu’nu sildiler
Davet rahatsızlığı! Kılıçdaroğlu’nu sildiler
Yine para kuleleri yine Tuncay Yılmaz
Yine para kuleleri yine Tuncay Yılmaz
Türkiye denizde güvenliği sağlamak istiyor
"Türkiye denizde güvenliği sağlamak istiyor"
Beyoğlu Belediyesinde seçim yapılıyor!
Beyoğlu Belediyesinde seçim yapılıyor!
İslam İşbirliği Teşkilatı Gazze için toplanacak
İslam İşbirliği Teşkilatı Gazze için toplanacak
Milli stratejinin simgesi: Oruç Reis
Milli stratejinin simgesi: Oruç Reis
Savaşın düğümü Türkiye’de çözülür mü?
Savaşın düğümü Türkiye'de çözülür mü?
Başkan Erdoğan: Çok önemli kalkınma hamlesi
Başkan Erdoğan: Çok önemli kalkınma hamlesi
Taksi fiyatına okul servisi!
Taksi fiyatına okul servisi!
Zengezur küresel ticarete etki edecek
"Zengezur küresel ticarete etki edecek"
CHP’li vekilin ailesine belediye iş ayrıcalığı
CHP’li vekilin ailesine belediye iş ayrıcalığı
Daha Fazla Video Göster