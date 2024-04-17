Strasbourg’da PKK provokasyonu

PKK yandaşları Avrupa sokaklarında yine terör estirdi. Adres bu kez Fransa'nın Strasbourg kenti oldu. Terör yandaşları Avrupa Konseyi binası önünde toplandı. Hem PKK hem de PKK elebaşı terörist Öcalan lehine slogan attı. Fransız polisi ise provokasyonu yalnızca izlemekle yetindi.

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