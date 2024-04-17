17 Nisan 2024, Çarşamba
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Strasbourg’da PKK provokasyonu
PKK yandaşları Avrupa sokaklarında yine terör estirdi. Adres bu kez Fransa'nın Strasbourg kenti oldu. Terör yandaşları Avrupa Konseyi binası önünde toplandı. Hem PKK hem de PKK elebaşı terörist Öcalan lehine slogan attı. Fransız polisi ise provokasyonu yalnızca izlemekle yetindi.