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02.03.2020

STK'lardan 'Bahar Kalkanı' harekatına destek açıklaması

Son dakika haberi... Sivil Toplum Kuruluşları, Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yaptı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Biz her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Mevzubahis vatan olunca tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafa bırakırız. Biriz, bütünüz ve birlikteyiz." dedi. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Hamza Akbulut, "Terörü kaynağında kurutmaya yönelik mücadelenin aynı şekilde kararlılıkla devam ettirilmesi gerektiğini savunuyoruz" mesajını verdi.

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