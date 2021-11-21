Söz millette - Vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu ile helalleşecek mi? A Haber sokağın nabzını tutuyor

Gündem oldukça yoğun... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme yolculuğuna başlayacağım dedi. Bunun içinde 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında vatandaşların üzerine bomba yağdıran hain FETÖ’cülerle de helalleşeceğim çıkışı da var... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in şehit ailesine küfreden Lütfü Türkkan ile ilgili gerekli adımları atmaması ve hala şehit ailesinden özür dilememesi… A Haber ekibi, söz millete diyerek şimdi de İstanbul Fatih'e gitti ve vatandaşa gündemle ilgili konuları sordu. İşte sokağın nabzı...

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