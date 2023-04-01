Sosyal medyadaki seçim oyunu! Twitter algı operasyonu

Twitter'ın son yıllarda yürüttüğü psikolojik savaşta yeni hedefi Türkiye oldu. Seçime kısa süre kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren hesapların etkileşimleri düşürüldü. CHP ve yandaşlarına ait hesaplarla FETÖ ve PKK hesapları ise kullanıcılara önerilmeye başlandı.

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