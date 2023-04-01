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Sosyal medyadaki seçim oyunu! Twitter algı operasyonu

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Giriş: 01.04.2023 18:01
Twitter'ın son yıllarda yürüttüğü psikolojik savaşta yeni hedefi Türkiye oldu. Seçime kısa süre kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren hesapların etkileşimleri düşürüldü. CHP ve yandaşlarına ait hesaplarla FETÖ ve PKK hesapları ise kullanıcılara önerilmeye başlandı.
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Sosyal medyadaki seçim oyunu!
Sosyal medyadaki seçim oyunu!
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